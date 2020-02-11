بالفيديو.. حكم امرأة تطرد مشجعا خارج أسوار الملعب بسبب ألفاظه النابية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الحكم الأرجنتينية، روبيرتا إيشفاريا، وهي تقوم بطرد أحد المشجعين الجالسين على المدرجات بسبب تلفظه بكلمات نابية على مدار دقائق المباراة.

وجرت الحادثة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الثاني من مباراة "يوركيوزا" وضيفه "راسينغ" ضمن الدوري الأرجنتيني لكرة القدم للسيدات، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم صاحبات الأرض بهدفين نظيفين.

Roberta Echevarría, detuvo el encuentro entre el Urquiza y Racing del fútbol femenino argentino para echar de la cancha a un hincha que insultaba 👇🏽



pic.twitter.com/RJ0l0f8aUl — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) February 10, 2020

وأوقفت إيشفاريا المباراة، وأوعزت لرجال الأمن بإخراج أحد المشجعين الجالسين في المدرجات إلى خارج أسوار الملعب.

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وحسب العديد من التقارير فإن المشجع ظل طوال دقائق المباراة يتلفظ ويصرخ بكلمات نابية، حتى ضاقت من أفعاله الحكم، وقررت طرده في لقطة نادرة في عالم الساحرة المستديرة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز يوركيوزا بنتيجة 2-1.

المصدر: cuatro.com