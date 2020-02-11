بعد 10 أسابيع.. كلينسمان يستقيل من تدريب هيرتا برلين

أعلن يورغن كلينسمان، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء مشواره كمدرب لهيرتا برلين الألماني لكرة القدم، بداعي افتقاره للدعم والثقة.

وكتب المدرب البالغ 55 عاما على صفحته في "فيسبوك"، وذلك بعد ثلاثة أيام من خسارة فريقه أمام ماينتس المتواضع 1-3 ليقف على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط :"كنا في مسار جيد، ورغم المباريات الصعبة ابتعدنا بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط، أنا مقتنع تماما بأن هيرتا سيبقى في الدرجة الأولى".

وأضاف كلينسمان: "لكن من أجل استكمال المهمة، أنا بحاجة كمدرب لثقة كل من حولي، العوامل الأساسية في صراع الهبوط هي الوحدة والتضامن والتركيز، إذا كانت هذه العوامل غير مضمونة، فلن أتمكن من الاستفادة كمدرب من كل قدراتي، ولن أستطيع تحمل مسؤولياتي".

+++BREAKING+++



Jürgen Klinsmann has resigned as coach of Hertha Berlin. In a Facebook post, he stated that he needs trust and support from the people in charge of the club...



What do you make of this? 🤯#HaHoHe#klinsmannpic.twitter.com/tcrZXOA3C4 — DW Sports (@dw_sports) February 11, 2020

وحل كلينسمان الفائز بكأس العالم كلاعب، مكان أنتي تشوفيتش، في تدريب هيرتا برلين في نهاية نوفمبر، أي منذ أقل من ثلاثة أشهر، بينما كان الفريق يعاني في منطقة الهبوط، وقاد الفريق في 10 مباريات فاز في ثلاث منها فقط.

وتعهد كلينسمان، الذي تولى تدريب منتخب الولايات المتحدة خلال الفترة بين عامي 2011 إلى 2016، عند تعيينه لهيرتا برلين، بتحويل النادي الألماني إلى منافس قوي في البلاد، بمساعدة لارس فيندهورست، أكبر مستثمر في النادي.

وأنفق هيرتا أكثر من 70 مليون يورو على ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه بالرغم من ذلك، يحتل المركز 14 متقدما بست نقاط من منطقة الهبوط.

المصدر: "رويترز"