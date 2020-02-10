رونالدو ينشر فيديو مميز لتدريباته مع عائلته (فيديو)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو يظهره حاملا ابنته الصغرى على بطنه أثناء قيامه بتمرين المعدة في صالة اللياقة البدنية في منزله.

ويظهر في الفيديو طفلاه التوأم أيضا يلعبان حوله أثناء تنفيذه للتمرين، وعلق النجم البرتغالي على المقطع بالقول: "لا أعذار".

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ولدى رونالدو 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.

ويتألق رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم حيث سجل أول أمس السبت رقما قياسيا جديدا بتسجيله هدفا في مرمى مضيفه هيلاس فيرونا ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليكون قد هز شباك خصومه للمباراة العاشرة على التوالي، ويصبح أول لاعب بقميص "البيانكونيري" يحقق هذا الإنجاز محطما الرقم القياسي للمهاجم الدولي الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه، الذي سجل في 9 مباريات متتالية في ديسمبر 2005.

المصدر: cristiano/instagram