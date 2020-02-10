كورتوا يحصد جائزة مميزة متفوقا على أبرز نجوم "الليغا"

اختير البلجيكي تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" عن شهر يناير الماضي.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإسباني على موقع "تويتر" أن كورتوا توج بجائزة أفضل لاعب في "الليغا" عن يناير الماضي، بعدما قاد الفريق الملكي للفوز في 3 مباريات.

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وأضاف حساب "الليغا" أن كورتوا ساهم بشكل كبير في فوز ريال مدريد على خيتافي، وإشبيلية، وبلد الوليد، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين واستقبل هدفا وحيدا.

وسيتسلم كورتوا، البالغ من العمر 27 عاما، جائزته في مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيغو، على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 16 فبراير الجاري، لحساب الجولة الـ24 من "الليغا".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف.

المصدر: وكالات