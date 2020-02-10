زيدان يكافئ لاعبيه بعد الرباعية في شباك أوساسونا

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، مكافأة لاعبيه عقب الفوز العريض على أوساسونا بنتيجة 4-1، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ23 من "الليغا".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان كافأ لاعبي النادي الملكي بمنحهم يومين راحة من التدريبات، على أن يعود الفريق للتدريب مجددا صباح الأربعاء المقبل.

👌 El líder tendrá dos días de descanso tras ganar en Pamplona https://t.co/5FgHa665Dg — MARCA (@marca) February 9, 2020

وأضافت الصحيفة أن زيدان منح لاعبيه، فرصة للراحة قبل المباراة المقبلة في "الليغا" أمام سيلتا فيغو، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، خاصة بعد خروج الفريق من منافسات كأس ملك إسبانيا.

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ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف.

المصدر: وكالات