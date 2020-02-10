مونديال قطر 2022.. أسطورة الكرة الأسترالية سفيرا للجنة العليا للمشاريع والإرث

انضم هداف أستراليا التاريخي، نجم إيفرتون السابق، تيم كاهيل، إلى نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، بتعينه سفيرا للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنفيذ مشاريع مونديال قطر2022.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد أعلنت عن اختيارها أسطورة كرة القدم الأسترالية، لينضم إلى الإسباني، تشافي هيرنانديز، والكاميروني، صامويل إيتو، والبرازيلي، كافو، وعدد من السفراء في قطر والمنطقة، ضمن برنامج السفراء الذي يهدف إلى ترويج وتنفيذ العديد من مبادرات الإرث، والاستفادة من الفرص الناتجة عن استضافة المونديال، لإحداث أثر إيجابي دائم في حياة الأفراد والمجتمعات في المنطقة والعالم.

وسيعمل كاهيل في ترويج وتنفيذ العديد من الأنشطة ضمن برامج الإرث المصاحبة لمونديال قطر 2022، بما في ذلك الجيل المبهر، ومعهد جسور، وبرنامج رعاية عمال مشاريع المونديال، إلى جانب العمل مع المجتمعات المحلية لضمان دوام وانتشار أثر الإرث الذي ستتركه بطولة كـأس العالم الأولى في العالم العربي.

ونجح القائد السابق للمنتخب الأسترالي في حصد العديد من الألقاب مع منتخب بلاده في مقدمتها التتويج بلقب بطولة كأس آسيا 2015. ويعد كاهيل من اللاعبين القلائل الذين شاركوا في 4 نسخة من بطولة كأس العالم FIFA أعوام 2006 و2010 و2014 و2018، كما أنه أول لاعب أسترالي يسجل في المونديال، والأكثر تهديفا في تاريخ المنتخب الأسترالي بـ 50 هدفا في 108 مباريات.

وكان كاهيل قد اعتزل كرة القدم في مارس 2019، بعد مسيرة احترافية استمرت لأكثر من 21 عاما، لعب خلالها في صفوف العديد من الأندية في إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والهند.

المصدر: اللجنة العليا للمشاريع والإرث