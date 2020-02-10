البرازيل تضرب الأرجنتين بثلاثية وتضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو (فيديو)

حسمت البرازيل حاملة اللقب تأهلها إلى منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 عقب فوزها العريض بثلاثية نظيفة على غريمتها الأرجنتين فجر الاثنين ضمن تصفيات أميركا الجنوبية تحت 23 عاما.

وسجل باولينيو الهدف الأول بعد 11 دقيقة قبل أن يضيف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 30 والثالث في بداية الشوط الثاني.

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وأنهت البرازيل التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف الأرجنتين التي حجزت بطاقتها منذ الجولة الثانية عقب فوزها على كولومبيا المضيفة 2-1.

وخرجت الأوروغواي وكولومبيا خاليتي الوفاض بحلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي، الأولى برصيد 4 نقاط والثانية برصيد نقطة واحدة، بعد أن فازت الأوروغواي على كولومبيا 3-1 في الجولة الاخيرة.

المصدر: وكالات