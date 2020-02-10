بالصور.. مخرج سينمائي يكرم أسطورة كرة السلة الراحل في حفل الأوسكار

حضر المخرج الأمريكي، سبايك لي، على السجادة الحمراء في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، الذي أقيم على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم الأحد.

وظهر المخرج والكاتب والمنتج الأمريكي كعادته بإطلالة لفتت الأنظار، وهو يرتدي جاكيتا مطبوعا عليه رقم 24 إشارة للاعب كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، الذي لقي حتفه في الشهر الماضي إثر تحطم طائرته المروحية، رفقة ابنته جيانا، إضافة لسبعة أشخاص آخرين.

O Spike Lee no Oscar #MambaMentalitypic.twitter.com/JQ577B5o6a — NBA das Mina (@podnbadasmina) February 9, 2020

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كما ارتدى المخرج البالغ 62 عاما زوجا من أحذية "نايكي" الرياضية مطبوعا عليهما اسم نجم لوس أنجلوس ليكرز الراحل براينت.

كما وجه القائمون على حفل الأوسكار تحية للاعب كرة السلة الراحل من خلال عرض صورته على شاشة في مسرح دولبي.

وتعتبر جائزة الأوسكار، أرفع جائزة سينمائية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير في كافة دول العام.

المصدر: وكالات