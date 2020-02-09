إنتر يقلب الطاولة على ميلان في "ديربي الغضب" (فيديو)

قلب إنتر ميلان تأخره إلى فوز مثير على جاره وضيفه اللدود ميلان (4-2)، في "ديربي" مدينة ميلانو الذي جمعهما، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فريق ميلان بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع كل من المهاجمين، الكرواتي أنتي ريبيتش، والنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في الدقيقتين (40 و45) على الترتيب.

ورد إنتر ميلان "النيراتزوري" بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني عبر كل من، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والأوروغوياني ماتياس فيتشينو، في الدقيقتين (51، و53) على الترتيب.

واقتنص المدافع الهولندي ستيفان دي فري هدف التقدم الثالث لفريق إنتر ميلان "الأفاعي"، عند الدقيقة 70، ومن ثم سجل زميله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الرابع، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو.

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، وارتقى إلى مركز الصدارة في الكالتشيو، متجاوزا بفارق الأهداف فريق يوفنتوس، الذي مني بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه هيلاس فيرونا، أمس السبت.

بينما توقف رصيد ميلان عند 32 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT