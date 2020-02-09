الدوري الإنجليزي الممتاز يبث المباريات عبر تطبيق جديد لكسر الاحتكار

يتطلع مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى عرض مباريات "البريميرليغ" عبر تطبيق جديد على الإنترنت يشبه "نيتفيلكس"، والذي يعرض الأفلام والمسلسلات بمقابل مادي منخفض.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الرئيس التنفيذي "للبريميرليغ"، ريتشارد ماسترز، يخطط لثورة في مجال البث الرقمي للمباريات على غرار "Netflix"، والذي سيزيد من عدد المشاهدين للبطولة عبر هذه الخدمة.

وأكدت الصحيفة، أنه من المقرر أن تطبق الخدمة في 2022، وسيتم تجربتها بشكل رسمي، وإذا نجحت في إحداث ثورة في البث الرقمي ستستمر طويلا.

وأوضحت أن التحدي الحقيقي سيكون في التجهيز لهذا المشروع الضخم، والذي يتطلب تجهيز عشرات القنوات لبث المباريات بلغات مختلفة، وستزيد مسؤولياتها من مجرد منظم لـ 380 مباراة في كل موسم إلى محطة عملاقة للبث العالمي تتضمن بناء وصيانة منصة تقنية معقدة لخدمة الجماهير من كل أنحاء الكوكب في قارات ولغات وثقافات متنوعة للغاية، وهو ما يؤكد أن تلك الخطوة لن تحدث بسرعة كبيرة.

كما أشارت صحيفة "The Guardian" إلى أن الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز يرى أن التطبيق الجديد سيوفر فرصة لبيع المباريات مباشرة للجماهير وزيادة الأرباح للأندية الكبيرة بسبب زيادة عدد الحضور.

في الوقت الحالي، يجب على أي مشاهد في إنجلترا يرغب في متابعة أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الاشتراك في Sky أو BT Sport أو Amazon Prime ، عادة ما يتكلف دفع الرسوم الثلاثة حوالي 912 جنيها إسترلينيا سنويا، أو 76 جنيها إسترلينيا في الشهر، لكن ما أكده الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي أن الأمر سيكون أقل تكلفة بكثير.

المصدر: وكالات