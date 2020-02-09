روسية تبلغ من العمر 83 عاما تحرز ذهبيتين لبطولة العالم للسباحة الشتوية في سلوفينيا

توجت الروسية نينا ماكسيموفا، البالغة من العمر 83 عاما، بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للسباحة الشتوية، التي جرت في الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري، في مدينة بليد السلوفينية.

واحتلت نينا ماكسيموفا المركز الأول في مسافتي 25 و 50 مترا، وجرت السباقات في بحيرة لم ترتفع درجة حرارة الماء فيها أكثر من درجة مئوية واحدة.

وشارك في البطولة 1042 شخصا من 36 دولة، مثل روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، ألمانيا، منغوليا، الدول الاسكندنافية، التشيك، وجنوب إفريقيا ودول أخرى، وذلك وفقا لموقع "solevar".

وتمارس نينا مكسيموفا الملقبة بـ "الجدة الذهبية" السباحة منذ أن كان عمرها 6 سنوات، أي 77 عاما، وبدأت بالمشاركة في السباحة الشتوية قبل ثلاثين عاما، وتفوز بالجوائز والميداليات بانتظام في بطولات السباحة للمخضرمين.

وأسست نينا مكسيموفا وهي مهندسة، مع زوجها فاديم مكسيموف (89 عاما) نادي "تونوس" للسباحة الشتوية في مدينة بيرم الروسية.

واحتفل أنصار "الجدة الذهبية" من نادي "تونوس" بعيد ميلادها الـ 83 يوم الأحد الماضي، بالسباحة في نهر "كاما" المتجمد.

المصدر: وكالات