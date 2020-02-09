أزمة تهدد إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

أفادت تقارير إعلامية، بأن أزمة نشبت مؤخرا بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الإماراتي الرياضي، بشأن لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر في الإمارات في الـ20 من الشهر الجاري.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر أسماه بالمسؤول، قوله إن "أزمة تخص رعاة البطولة والحقوق الإعلانية نشبت مؤخرا، وهناك استياء من الجانب الإماراتي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن كأس السوبر المصري لها رعاة طبقا للعقود الخاصة بحقوق رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب حقوق إعلانية تخص الجانب الإماراتي.

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واختتم المصدر تصريحاته، بأن الأزمة الحالية تخص الحقوق الإعلانية والرعاية، وهناك مساع لحل هذا الخلاف في الوقت القريب من أجل أن تقام المباراة في موعدها المحدد.

وفي ذات الشأن، أعلن عضو مجلس إدارة الزمالك، أحمد مرتضى، عن تواصله مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن مصير مباراة الزمالك والأهلي المرتقبة.

تواصلت مع الكابتن محمد فضل وأبلغني ان مباراة السوبر #المصري بين #الزمالك و #الاهلي ستقام في موعدها في دوله #الامارات الشقيقة في موعدها ان شاء الله — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) February 9, 2020

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تواصلت مع فضل، وأكد لي أن مباراة السوبر ستقام في الإمارات في موعدها المحدد".

يشار إلى أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالسوبر المحلي بعشرة ألقاب، فيما حصد الزمالك اللقب 3 مرات.

المصدر: وكالات