شركة روسية تدعم فريق "بالستينو" ممثل الجالية الفلسطينية بتشيلي

أصبحت شركة التوزيع لمصنع أوليانوفسك للسيارات (UAZ) في أمريكا اللاتينية، راعية لنادي "بالستينو - Palestino" لكرة القدم، ممثل الجالية الفلسطينية في الدوري التشيلي.

وسيضع الفريق التشيلي من الآن فصاعدا العلامة التجارية للشركة الروسية (UAZ) على سراويل اللاعبين، كما سيحصل كل لاعب في النادي على سيارة دفع رباعي من الراعي الجديد.

وتأسس نادي "ديبورتيفو بالستينو" على يد مهاجرين فلسطينيين في عام 1920، ويحمل قميص الفريق ألوان العلم الفلسطيني، والبنك الفلسطيني هو الراعي العام له.

ويعتبر نادي "بالستينو" أقدم الأندية في تشيلي، وتوج بأول لقب في تاريخه عام 1955، بإحرازه لقب كأس البلاد، وعاد لمنصات التتويج بعد عشرين عاما عندما توج بلقب الدوري.

وخرج من فريق "بالستينو" العديد من النجوم، كالذين لعبوا في صفوف المنتخب الفلسطيني الأول أبرزهم، النجم إداردو عبد الله، وروبرتو كاتلون، وروبرتو بشارة، وباتريسيو مهنا.

المصدر: RT