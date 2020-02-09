الاتحاد المصري يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز، ستقام في الـ24 من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "خاطب اتحاد الكرة رسميا ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك يوم 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف بملعب القاهرة".

خاطب اتحاد الكرة رسميا ناديي الاهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الاسبوع الرابع المسابقة الدوري الممتاز وذلك يوم ٢٤ فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف بستاد القاهرة

المعروف ان الناديين يلتقيان يوم ٢٠ فبراير علي كاس السوبر بمدينة ابو ظبي الاماراتية pic.twitter.com/ToDVIH5ksW — EFA.eg (@EFA) February 9, 2020

وتابع البيان: "المعروف أن الناديين سيلتقيان يوم 20 فبراير (الجاري) على كأس السوبر (المصري) في مدينة أبو ظبي الإماراتية".

وقبل هاتين المواجهتين أمام الأهلي، سيخوض الزمالك، حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة هامة في الـ14 من الشهر الجاري تجمعه بالترجي التونسي، الفائز بالنسخة الماضية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة، ويتخلف بفارق 11 نقطة عن غريمه المتصدر الأهلي، الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: الاتحاد المصري