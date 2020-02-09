رونالدو يحقق إنجازا غير مسبوق في الدوريات الكبرى

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، صناعة التاريخ، بعدما سجل هدفا خلال سقوط فريقه يوفنتوس أمام مضيفه هيلاس فيرونا 1-2، أمس السبت، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وبات رونالدو بهدفه في فيرونا، أول لاعب في التاريخ، يسجل في عشر مباريات متتالية في بطولتين من الدوريات الخمسة الكبرى.

وهز رونالدو، الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ35، الشباك في 10 مباريات متتالية في الدوري الإسباني، في موسم 2014/2015، عندما كان يدافع عن ألوان فريق ريال مدريد (من الجولة الثالثة حتى الـ12).

RÉCORD HISTÓRICO - Cristiano es el PRIMER JUGADOR en TODA la historia del fútbol capaz de marcar en 10+ jornadas seguidas en 2 de las 5 grandes ligas.



👉 Lo hizo en La Liga 2014-15 (3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)



👉 Lo ha hecho en la Serie A 2019-20 (14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) pic.twitter.com/NPueJAHnoo — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 8, 2020

وكرر البرتغالي الإنجاز ذاته هذا الموسم مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، حيث بدأ سلسلته التهديفية في الأسبوع الـ14 ولم تتوقف حتى الآن بعد انقضاء المرحلة الـ23.

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وفي حال واصل رونالدو التسجيل في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي، فسيعادل الإنجاز الذي حققه المهاجم السابق لنادي فيورنتينا، الأرجنتيني غابرييل عمر باتيستوتا، الذي سجل في 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي، في الموسم 1994/1995.

ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي "الكالتشيو"، التي يتصدرها مهاجم نادي لاتسيو، الدولي الإيطالي شيرو ايموبيلي.

المصدر: matchtv.ru