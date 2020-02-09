أتلتيكو مدريد يفك نحسه ويعود إلى سكة الانتصارات (فيديو)

فك أتلتيكو مدريد نحسه الأخير وحقق فوزه الأول في آخر أربع مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب ضيفه غرناطة (1-0)، أمس السبت، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

ويدين أتلتيكو بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه الأرجنتيني آنخل كوريا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة، بعدما استغل خطأ في التمركز من دفاع غرناطة إثر رمية تماس.

وارتقى "الأتلتي" بهذا الفوز للمركز الرابع مؤقتا، برصيد 39 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف برشلونة، و10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، قبل خوضهما لمباراتيهما اليوم الأحد، أمام ريال بيتيس، وأوساسونا على الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات