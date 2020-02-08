مباراة فيدرر ونادال في جنوب إفريقيا تدخل تاريخ التنس (فيديو)

تابع ثمانية وأربعون ألف متفرج في كيب تاون، أمس الجمعة، مواجهة استعراضية خيرية بين الأسطورتين السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، في أكبر حضور في التاريخ لمباراة للتنس.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى نوفمبر 2019 في المكسيك، عندما حضر 42157 متفرجا في ملعب مكسيكو، مباراة فيدرر والألماني ألكسندر زفيريف.

Roger Federer & Rafa Nadal in full exhibition mode...



You LOVE to see it 😍@rogerfederer@RafaelNadalpic.twitter.com/6BG0rbr1KO — Tennis TV (@TennisTV) February 8, 2020

وعاد ريع المواجهة في جنوب إفريقيا إلى مؤسسة أنشأها فيدرر قبل 16 عاما لدعم تعليم الأطفال في ست دول إفريقية: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، مالاوي، زامبيا، وزيمبابوي.

وهذه المباراة السادسة لصالح المؤسسة، لكن الأولى على الأراضي الإفريقية، فيما أقيمت المباريات السابقة في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى، بعد وصوله الأربعاء الماضي إلى كيب تاون ثالث أكبر مدن جنوب إفريقيا: "نأمل في جمع ما لا يقل عن مليون دولار (من خلال) بيع التذاكر، الرعاة وعشاء للمؤسسة يحضره بيل غيتس".

Team GATESERER is UNBEATABLE!! 💪😜😆



Roger Federer/ Bill Gates def. Rafa Nadal/ Trevor Noah#MatchForAfrica | #TheMatchInAfricapic.twitter.com/7gcVKXsdd8 — Jay S (@maJayStic) February 7, 2020

وافتتحت السهرة بمباراة في الزوجي بين الملياردير الأمريكي غيتس وفيدرر من جهة، ونادال ومقدم البرامج الكوميدية، الأمريكي المولود في جنوب إفريقيا تريفور نواه.

المصدر: وكالات