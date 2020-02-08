السوري السومة ضمن قائمة المرشحين لجائزة هداف دوري أبطال آسيا (فيديو)
نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أيام قليلة من انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، تقريرا لأبرز عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة هداف الموسم الجديد لهذه البطولة.
ودخل الدولي السوري عمر السومة نجم نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، قائمة أبرز عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا لهذا العام.
وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي: "يعتبر المهاجم السوري عمر السومة من أفضل المهاجمين في كرة القدم الآسيوية، وهو يمتاز بالقوة البدنية والخطورة الكبيرة أمام المرمى والقدرات العالية في ألعاب الهواء إلى جانب الكرات الثابتة.
ويمتلك السومة معدل تسجيل يقترب من هدف في كل مباراة، وذلك منذ انضمامه إلى نادي الأهلي السعودي عام 2014، ويدخل هذه النسخة من دوري أبطال آسيا بطموح قيادة فريقه للفوز باللقب".
وفي ما يلي قائمة اللاعبين العشرة المرشحين للفوز بجائز أفضل هداف وفقا لتقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:
السوري عمر السومة - الأهلي (السعودية)
#ACL2017 Superstars | @ALAHLI_FC's Omar Al Soma delighted us with his great goals! pic.twitter.com/ao63Pj55Pk— #ACL2020 (@TheAFCCL) November 6, 2017
الجزائري بغداد بونجاح - السد (قطر)
🥇 Leading the pack with his 1️⃣2️⃣ goals— #ACL2020 (@TheAFCCL) October 19, 2018
📺 Here's @AlsaddSC's Baghdad Bounedjah with his goals in the #ACL2018 so far pic.twitter.com/19aLK9EDyt
الياباني تيروهيتو ناكاغاوا - يوكوهاما مارينوس (اليابان)
仲川 輝人選手のロックオン👀🔥@prompt_fmarinos@ternp#Ｊリーグpic.twitter.com/1WfmczfF0w— Ｊリーグ (@J_League) December 27, 2018
المالي شيخ دياباتي - استقلال طهران (إيران)
الأسترالي آدم تاغارت - سوون سامسونغ بلو وينغز (كوريا الجنوبية)
التوغولي كوديو لابا - العين (الإمارات)
Laba ⚽️@alainfcae#alainclubpic.twitter.com/GYBVsEEcCr— Al Ain FC (@alainfcae_en) February 1, 2020
البرازيلي أندرسون تاليسكا - غوانغزهو ايفرغراند (الصين)
Ever wondered how Anderson Souza Conceição became Anderson Talisca? 🤔— #ACL2020 (@TheAFCCL) September 30, 2019
The Guangzhou Evergrande star reveals the answer as well as his thoughts 💭 on #ACL2019, and his injury comeback 🤕#URAvGUA | Semi-Finals | #ACL2019pic.twitter.com/KZmDyHcPaz
الإنجليزي آدم لو فوندر - سيدني (أستراليا)
الصربي دراغان سيران - باختاكور (أوزبكستان)
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Mart oyining eng chiroyli golini aniqlash maqsadida tashkil etilgan so'rovnomada “#Paxtakor” jamoasi to'purari Dragan Cheranning “#Lokomotiv” jamoasi darvozasiga kiritgan ikkinchi goli eng ko'p ovoz yig`di. Mazkur gol ikkinchi pog'onadan joy olgan Islom Kenjaboevning “So'g'diyona”ga urgan golidan 4 ochkogagina ilgarilab ketdi.
الفرنسي بافيتمبي غوميز - الهلال (السعودية)
🐾 @BafGomis, the #ACL2019 MVP and Top Scorer!#ACLFinal | #URAvHIL | @Alhilal_FCpic.twitter.com/t9TZegVaYZ— #ACL2020 (@TheAFCCL) November 24, 2019
المصدر: "the-afc"