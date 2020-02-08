سبارتاك موسكو يرفع كأس "باريماتش بريمير" في قطر (فيديو)

أحرز سبارتاك موسكو لقب بطل كأس القناة الرياضية الروسية "باريماتش بريمير" الودية بكرة القدم، عقب فوزه على "بارتيزان" الصربي (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة في قطر.

وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق العاصمة موسكو كل من اللاعبين، رومان زوبنين، والأرجنتيني إيزيكيل بونسي، وألكسندر سوبوليف، في الدقائق (7، 48 من ضربة جزاء، و70). بينما وقع على ثنائية الفريق الصربي كل من اللاعبين، ستراخينيا بافلوفيتش، والغيني سيدوبا سوما، في الدقيقتين (16 و34) على الترتيب.

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وتصدر سبارتاك موسكو بذلك الترتيب العام للبطولة برصيد 7 نقاط، وضمن تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أصبح بعيد عن متناول أقرب منافسيه روستوف ولوكوموتيف موسكو، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وستختتم مباريات هذه البطولة الودية، غدا الأحد، بمواجهة فريق لوكوموتيف موسكو وروستوف، اللذين سيتنافسان على المركز الثاني.

المصدر: RT