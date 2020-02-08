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استبعاد إيغالو من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس "كورونا"

الرياضة

استبعاد إيغالو من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس
AFP
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أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي سولشاير، اليوم السبت، استبعاد الوافد الجديد النيجيري أوديون إيغالو، من قائمة فريقه الذي سيتوجه إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي.

وقال سولشاير في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام بريطانية: "سيبقى أوديون في مانشستر، لأنه وصل من الصين في آخر 14 يوما".

وتابع المدرب النرويجي: "بسبب الوضع في الصين (التي تعرف تفشي فيروس كورونا)، لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم السماح له بالعودة إلى إنجلترا إذا ما غادر البلاد مرة أخرى، لذلك فهو هنا (في مانشستر) للعمل مع مدرب خاص".

وأكمل: "بالطبع كان من الأفضل أن يسافر مع اللاعبين لكى يتعرف عليهم، لكن لا نريد مواجهة خطر التشديد المحتمل في عودته إلى البلاد".

ويأتي استبعاد إيغالو من معسكر إسبانيا، خوفا من إمكانية عدم تمكنه من دخول الأراضي البريطانية لدى عودته، إذا شددت السلطات إجراءات الهجرة بسبب انتشار "فيروس كورونا".

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 700 شخص في الصين، منذ ظهوره في ووهان بإقليم هوبي نهاية العام الماضي.

وكان اليونايتد، أعلن تعاقده مع إيغالو خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة، قادما من شنغهاي شينوا الصيني.

المصدر: وكالات

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