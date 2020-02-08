تطور جديد في نتائج التحقيق في مصرع النجم الأمريكي براينت

كشف تقرير أولي، أن الحطام في مكان حادث تحطم المروحية الذي أودى الشهر الماضي بحياة أسطورة لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي لكرة السلة، كوبي براينت، لم يظهر أي دليل على عطل في المحرك.

وذكر التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن "جميع المكونات المهمة للمروحية كانت موجودة داخل منطقة الحطام.. وأظهر فحص مجموعة الدوار الرئيسي ودوار الذيل أضرارا تتناسق مع الضرر الذي ينجم عن الاصطدام (بالأرض) في حالة التشغيل".

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وتابع "لم تظهر القطع التي يمكن رؤيتها في المحركين أي دليل على فشل داخلي كارثي أو غير قابل للاحتواء".

وكان تقرير الجمعة ملخصا لنتائج المحققين حتى الآن، ومن المتوقع أن يستغرق التقرير النهائي الذي يحدد بالضبط سبب الحادث، ما لا يقل عن عام كامل.

يذكر أن براينت، ابن الـ41 عاما، الذي توج بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات خلال أعوامه العشرين بقميص ليكرز، وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت مروحيتهم في أرض وعرة غرب لوس أنجلوس، في 26 يناير الماضي.

المصدر: وكالات