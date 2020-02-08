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شاهد.. مذيع إيطالي يفاجئ صديقة رونالدو في حفل موسيقي

الرياضة

شاهد.. مذيع إيطالي يفاجئ صديقة رونالدو في حفل موسيقي
Gettyimages.ru
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فاجأ المذيع الإيطالي الشهير، كارو أماديوس، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو، الإسبانية جورجينا رودريغيز، وذلك خلال تقديمهما حفل "سان ريمو" الموسيقي في إيطاليا.

وظهر أماديوس في الحفل، وهو يرتدي سترة سوداء ويبرز من تحتها قميص نادي يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو.

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وسأل المذيع الإيطالي جورجينا عن رأيها في قميص صديقها "اليوفينتيني" (نادي يوفنتوس)، فأجابت: "إنه أجمل قميص في العالم".

وكانت المفاجأة بعدها، حيث خلع أماديوس سترته، ليتبين أن الجزء الخلفي لقميصه، يعود لغريم يوفنتوس، نادي إنتر ميلان، ويحمل الرقم 9 واسم المهاجم البلجيكي "لـ"الروسونيري"، روميلو لوكاكو.

وبعد هذا الموقف، بدت جورجينا محرجة نوعا ما، حيث رفضت الوقوف بجانب المذيع الإيطالي، الذي ظل يزحف وراءها، قبل أن تلتقط سترته من الأرض وتعيدها إليه لكي يرتديها مجددا.

وكان رونالدو متواجدا في الحفل، واستلم بكل روح رياضية، هدية قدمها له أماديوس، وكانت عبارة عن شعار إنتر ميلان، بينما قدم له المهاجم البرتغالي قميص يوفنتوس.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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