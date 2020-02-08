شاهد.. مذيع إيطالي يفاجئ صديقة رونالدو في حفل موسيقي

فاجأ المذيع الإيطالي الشهير، كارو أماديوس، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو، الإسبانية جورجينا رودريغيز، وذلك خلال تقديمهما حفل "سان ريمو" الموسيقي في إيطاليا.

وظهر أماديوس في الحفل، وهو يرتدي سترة سوداء ويبرز من تحتها قميص نادي يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو.

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Про футболку - без комментариев, но Джорджина такая красивая 😍 https://t.co/WC9O7uzeKi — #13 (@mikewzwsk1) February 6, 2020

وسأل المذيع الإيطالي جورجينا عن رأيها في قميص صديقها "اليوفينتيني" (نادي يوفنتوس)، فأجابت: "إنه أجمل قميص في العالم".

المذيع أماديوس، أستضاف جورجينا زوجه كريستيانو وأظهر قميص اليوفنتوس كإحتراماً للكريستيانو الحاضر.. ثم عطاك حركة surprise moth*** .. نصف ظهره كان قميص الإنتر لوكاكو😂..

pic.twitter.com/M4FvR2LkEE — ⭐️ ثامر النيراتزوري ⭐️ (@i_THAMER6) February 6, 2020

وكانت المفاجأة بعدها، حيث خلع أماديوس سترته، ليتبين أن الجزء الخلفي لقميصه، يعود لغريم يوفنتوس، نادي إنتر ميلان، ويحمل الرقم 9 واسم المهاجم البلجيكي "لـ"الروسونيري"، روميلو لوكاكو.

L’Interista Amadeus avec un maillot spécial devant Georgina Rodriguez, la femme de CR7 😂 #Sanremo2020pic.twitter.com/mUNwFTPiIk — 𝑪𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆 (@CedricCanale) February 6, 2020

وبعد هذا الموقف، بدت جورجينا محرجة نوعا ما، حيث رفضت الوقوف بجانب المذيع الإيطالي، الذي ظل يزحف وراءها، قبل أن تلتقط سترته من الأرض وتعيدها إليه لكي يرتديها مجددا.

Nouvel épisode du #DerbydItalia sur la scène d’Ariston avec Cristiano Ronaldo #Sanremo2020pic.twitter.com/IhEbR0in3V — 𝑪𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆 (@CedricCanale) February 6, 2020

وكان رونالدو متواجدا في الحفل، واستلم بكل روح رياضية، هدية قدمها له أماديوس، وكانت عبارة عن شعار إنتر ميلان، بينما قدم له المهاجم البرتغالي قميص يوفنتوس.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي