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"الفيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة "اللعب النظيف" (صورة)

الرياضة

Espérance de Tunis/Twitter.com
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منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الترجي التونسي، جائزة "اللعب النظيف"، التي تحصل عليها الفريق في أعقاب مشاركته في كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر مؤخرا.

ونشرت الصفحة الرسمية للترجي على موقع "فيسبوك"، صورة الجائزة، التي تمثلت في كأس وشهادة تقدير، وقال النادي التونسي إنه حصل عليها أمس الجمعة.

وكان الموقع الرسمي لكأس العالم للأندية 2019، أعلن سابقا عن تتويج الترجي بجائزة "اللعب النظيف"، نظير ما تحلى به من سلوك مثالي خلال البطولة.

 يذكر أن الترجي حل خامسا في تلك البطولة، فيما عاد اللقب قبل ذلك لنادي ليفربول الإنجليزي.

المصدر: وكالات

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