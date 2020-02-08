"الفيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة "اللعب النظيف" (صورة)

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الترجي التونسي، جائزة "اللعب النظيف"، التي تحصل عليها الفريق في أعقاب مشاركته في كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر مؤخرا.

ونشرت الصفحة الرسمية للترجي على موقع "فيسبوك"، صورة الجائزة، التي تمثلت في كأس وشهادة تقدير، وقال النادي التونسي إنه حصل عليها أمس الجمعة.

The FIFA Fair Play Trophy 🏆 received today 🙌



Le Trophée du Fair-play de la FIFA reçu aujourd'hui



كأس وشهادة الروح الرياضية من الإتحاد الدولي لكرة القدم #ClubWCpic.twitter.com/G5oPDj9cZF — Espérance de Tunis 💯 الترجي التونسي (@ESTuniscom) February 7, 2020

وكان الموقع الرسمي لكأس العالم للأندية 2019، أعلن سابقا عن تتويج الترجي بجائزة "اللعب النظيف"، نظير ما تحلى به من سلوك مثالي خلال البطولة.

يذكر أن الترجي حل خامسا في تلك البطولة، فيما عاد اللقب قبل ذلك لنادي ليفربول الإنجليزي.

المصدر: وكالات