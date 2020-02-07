غوارديولا يعلق على إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن أمله في أن ينهي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الكروية مع فريقه برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا: "سيبقى هناك، هذا هو أملي"، وذلك في وقت تروج فيه شائعات حول انتقال النجم الأرجنتيني إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي في العامين الأخيرين.

وأضاف بيب: "أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك".

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وعادت الشائعات حول توقيع ميسي لمانشستر سيتي والتي بدأت منذ استلام غوارديولا تدريب الفريق الإنجليزي عام 2016، إلى الظهور مجددا عقب توتر العلاقة بين ميسي والمدير الرياضي لبرشلونة الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال.

وينتهي عقد ميسي صيف 2021 ويتضمن شرطا جزائيا قدره 700 مليون يورو، ولكن يمكنه الرحيل الصيف القادم مجانا بناء على بند آخر في العقد الموقع مع برشلونة.

وفي حال قرر ميسي مغادرة برشلونة، فإن مانشستر سيتي يبدو الخيار الأنسب، خاصة مع وجود بيب غوارديولا، الذي أشرف على تدريب "البرغوث" في بداية مشواره، بالإضافة للمدير الرياضي تيكسيكي بيغرستان، الذي عمل مع ميسي في برشلونة أيضا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن إدارة مانشستر سيتي بدأت بمتابعة موضوع ليونيل ميسي عن كثب، على أمل التعاقد معه مجانا الصيف المقبل.

المصدر: وكالات