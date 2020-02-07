بوتين يحرز "هاتريك" في مباراة لهوكي الجليد بمشاركة الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو (فيديو)

خاض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضيفه البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مباراة ودية بهوكي الجليد في مجمع "غالاكتيكا" الترفيهي في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

ولعب الرئيسان في فريق واحد وحمل بوتين شارة قائد الفريق وارتدى قميص منتخب بلاده رقم (11)، بينما ارتدى لوكاشينكو قميص منتخب بلاده رقم (1)، وانتهت المباراة بفوز فريقهما، بتسعة أهداف مقابل هدفين، كان نصيب بوتين منها ثلاثة أهداف "هاتريك".

#КраснаяПоляна: Президенты России и Белоруссии приняли участие в товарищеском хоккейном матче https://t.co/iFvtSAzkelpic.twitter.com/L4oJyW7Ejr — Президент России (@KremlinRussia) February 7, 2020

وحضر المباراة رئيس وزراء روسيا السابق دميتري مدفيديف، الذي انضم إلى الرئيسين على مقاعد البدلاء.

وشارك رئيسا البلدين آخر مرة في مباراة لهوكي الجليد معا في فبراير 2019، وعقدا حينها محادثات استمرت لمدة ثلاثة أيام.

المصدر: وكالات