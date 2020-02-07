منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويحجز مكانا في أولمبياد 2020

بلغ منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما نهائيات مسابقة كرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه أمس على نظيره الكولومبي 2-1 في الجولة الثانية من التصفيات النهائية لقارة أمريكا الجنوبية.

وسجل ثنائية الأرجنتين، أغوستين أورزي، ونييوين بيريز، في الدقيقتين 49، و52، بينما سجل إدوين سيتري، هدف كولومبيا الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 66.

Golazo de Argentina, al mejor estilo de Play Station @EASPORTSEsp . #Colombia 0 - #Argentina 1 pic.twitter.com/W94T666wQ4 — Andrés Fdo Gil G (@AndresGilChapu) February 7, 2020

Colombia marcando por la espalda y #Argentina pone el 0-2 pic.twitter.com/xoXmL9fcHy — Andrés Fdo Gil G (@AndresGilChapu) February 7, 2020

Edwin Cetré descuenta para Colombia de pena máxima. Colombia 1- Argentina 2 pic.twitter.com/4CgL8nA8Cy — Andrés Fdo Gil G (@AndresGilChapu) February 7, 2020

كما تعادل منتخب البرازيل مع نظيره الأوروغوياني بهدف لمثله.

وتقام المرحلة النهائية من التصفيات بصيغة التجمع من دور واحد، حيث تقام في مدينة بوكارامانغا الكولومبية.

وكانت الجولة الأولى انتهت بفوز الأرجنتين على الأوروغواي 3-2، وتعادل البرازيل مع كولومبيا 1-1.

وتتصدر الأرجنتين الترتيب برصيد 6 نقاط، ويتنافس على البطاقة الثانية والأخيرة كل من البرازيل (نقطتان)، الأوروغواي وكولومبيا (نقطة واحدة).

وتلعب كولومبيا مع الأوروغواي والأرجنتين مع البرازيل في الجولة الأخيرة الحاسمة الأحد المقبل.

وسبق للأرجنتين أن توجت بالذهبية الأولمبية مرتين عامي 2004 في أثينا، و2008 في بكين.

المصدر: وكالات