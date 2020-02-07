الـ"يويفا" يشيد باستعدادات بطرسبورغ لـ"يورو 2020"

قيم مفتشو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل إيجابي استعدادات مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لاستضافة بعض مباريات نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ونقل موقع إدارة مدينة سان بطرسبورغ، عن يفغيني لابين كبير المتخصصين في اللجنة الرياضية بالمدينة، قوله: "ممثلو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم راضون عن درجة استعدادات المدينة، لقد منحونا الدرجة الخضراء الأعلى من الاستعداد. بالطبع نحن سعداء جدا بذلك".

وأضاف: "نولي اهتماما كبيرا كالمعتاد لضمان الأمن خلال مثل هذا الحدث الكبير".

وستقام ثلاث مباريات على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ، اثنتان بمشاركة المنتخب الروسي ضمن دور المجموعات، وواحدة ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.

يذكر أن نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" ستقام في الفترة من 12 يونيو ولغاية 12 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات