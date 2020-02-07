مدرب ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي

واصل مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تسجيل الأرقام التاريخية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيقه رقما جديدا اليوم الجمعة.

وتوج كلوب اليوم بجائزة مدرب الشهر (عن شهر يناير)، وهي المرة الخامسة التي ينال فيها الجائزة هذا الموسم، حيث سبق وأن تم اختياره كأفضل مدرب في أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر.

رسميا : يورغن كلوب مدرب الشهر في البريميرليغ لشهر يناير pic.twitter.com/RpauIlV3a1 — EPL World (@EPLworld) February 7, 2020

وأصبح بذلك، أول مدرب ينال الجائزة خمس مرات خلال موسم واحد.

يورغن كلوب يُصبح أول مدرب يفوز بجائزة مدرب الشهر ل5 مرات في موسم واحد 🔥pic.twitter.com/XzJTsidSfO — EPL World (@EPLworld) February 7, 2020

وفاز ليفربول تحت إمرة كلوب في شهر يناير بخمس مباريات، من ضمنها الانتصار على توتنهام والغريم مانشستر يونايتد.

وبشكل عام، حصل كلوب الذي تولى مهامه في ليفربول عام 2015، على جائزة مدرب الشهر، في 8 مناسبات، مقابل 7 مرات لزميله الإسباني بيب غوارديولا، أحد أشهر مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

⭐️ - منذ قدوم كلوب الى #البريميرليغ في 2015م

كلوب هو اكثر من حقق جائزة مدرب الشهر بالبريمرليغ بـ 8 مرات 😱💪🏼 . pic.twitter.com/ZmSxHyutWd — EPL World (@EPLworld) February 7, 2020

ويغرد ليفربول منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 73 نقطة، ويتقدم بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات