قاهر ريال مدريد يواجه فريقا مغمورا في المربع الذهبي لكأس الملك

جرت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، الذي يشارك فيه 3 أندية من الليغا وفريق واحد من دوري الدرجة الثانية.

وأسفرت قرعة المربع الذهبي للكأس "Copa del Rey" عن مواجهة ريال سوسييداد قاهر ريال مدريد، ضد فريق دوري الدرجة الثانية ميرانديس، الذي أطاح بفريق فياريال.

بينما اصطدم أتلتيك بيلباو قاهر برشلونة بفريق غرناطة، الذي جرد فريق فالنسيا من اللقب.

💪 ¡Ya conocemos a nuestro rival de semifinales de la #CopaDelRey! El partido de ida se disputará en San Mamés y el de vuelta en el Nuevo Los Cármenes 🏟



🆚 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗖𝗙



#BiziAmetsa 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/arXgJz2KwC — Athletic Club (@AthleticClub) February 7, 2020

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي لكأس الملك، في الفترة ما بين 12 فبراير الجاري و4 مارس المقبل، وتجري منافسات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات