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قاهر ريال مدريد يواجه فريقا مغمورا في المربع الذهبي لكأس الملك

الرياضة

قاهر ريال مدريد يواجه فريقا مغمورا في المربع الذهبي لكأس الملك
Reuters
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جرت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، الذي يشارك فيه 3 أندية من الليغا وفريق واحد من دوري الدرجة الثانية.

وأسفرت قرعة المربع الذهبي للكأس "Copa del Rey" عن مواجهة ريال سوسييداد قاهر ريال مدريد، ضد فريق دوري الدرجة الثانية ميرانديس، الذي أطاح بفريق فياريال.

بينما اصطدم أتلتيك بيلباو قاهر برشلونة بفريق غرناطة، الذي جرد فريق فالنسيا من اللقب.

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ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي لكأس الملك، في الفترة ما بين 12 فبراير الجاري و4 مارس المقبل، وتجري منافسات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات 

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