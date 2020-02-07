عقدة كأس إسبانيا تلازم زيدان وتضاف إليها نقطة سوداء أخرى

يعاني الفرنسي​ ​زين الدين زيدان​ المدير الفني لريال مدريد من عقدة حقيقية في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، تلازمه منذ أن كان لاعبا في الفريق الملكي وحتى الآن بعد توليه تدريبه.

وأخفق زيدان مرة أخرى في تجاوز حاجز الدور ربع النهائي لهذه المسابقة "Copa del Rey" بعد هزيمته الثقيلة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ريال سوسييداد (3-4) أمس الخميس، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

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ويمتلك المدرب الفرنسي مسيرة مميزة في مباريات الأدوار الإقصائية ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج بلقبها ثلاث مرات متتالية كمدرب للفريق الملكي ومرة واحدة كلاعب، بينما يمتلك سجلا سلبيا في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

فقد نجح زيدان في الفوز بكافة الألقاب الممكنة مع "الميرينغي" خلال فترتي توليه تدريب الفريق وكلاعب أيضا، لكنه فشل في فك نحسه مع لقب كأس الملك، الذي استعصى عليه حتى الآن.

ومن جهة أخرى كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ريال مدريد تلقى أربعة أهداف في مباراة واحدة في جميع المسابقات لأول مرة تحت قيادة زين الدين زيدان.

ولم يحرز ريال مدريد، خلال العقد الماضي، لقب بطولة كأس ملك إسبانيا إلا مرتين فقط، الأولى في الموسم (2011-2012) والثانية في الموسم (2013-2014).

المصدر: وكالات