الخارجية التونسية تندد بمشاركة منتخب التنس في مباراة ضد إسرائيل

نددت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بمشاركة منتخب تونس للسيدات، في مباراة أمام لاعبات منتخب إسرائيل، ضمن منافسات كأس الاتحاد الدولي المقامة حاليا في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك": "تؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى وإن تعلق الأمر بمقابلات رياضية، مرفوض".

وتابعت: "إن خوض المنتخب الوطني للتنس سيدات مباراة مع منتخب كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المقامة حاليا في هلسنكي، يعتبر تجاوزا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفا للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

المصدر: الحساب الرسمي للخارجية التونسية