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ميسي ليس سعيدا في برشلونة ويهدد بالرحيل إن لم ينفذ طلبه

الرياضة

ميسي ليس سعيدا في برشلونة ويهدد بالرحيل إن لم ينفذ طلبه
AFP ANDER GILLENEA
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، غير راض على العمل تحت قيادة المدرب الجديد، كيكي سيتين.

وذكر برنامج "El Chiringuito TV" الإسباني، أن ميسي يريد أن يتولى زميله السابق في برشلونة، المدرب الحالي لنادي السد القطري، النجم الإسباني المعتزل، تشافي هيرنانديز، مهمة تدريب "البارسا" بدلا من سيتين.

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كما أن "البرغوث" غير راض على عمل رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ولا يراه مؤهلا لإدارة النادي.

هذا، وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن موقع "GMS"، أن ميسي أبلغ برشلونة بقراره النهائي بشأن موقفه من بارتوميو، حيث هدد بالرحيل إن لم يغادر الرئيس.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي يرغب في مغادرة بارتوميو هذا الصيف، وأن "البرغوث" مستعد للرحيل عن النادي الكتالوني إذا لم يتم تنفيذ طلبه.

ويعيش ميسي أيام عصيبة في برشلونة حاليا، بعد خروج فريقه من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، واشتعال أزمة بينه وبين المدير الرياضي لـ"البارسا"، إيرك أبيدال، بعدما هاجم هذا ألأخير بعض اللاعبين ووصفهم بأنهم لم يتدربوا بكل جهد مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ليرد عليه الأرجنتيني بقوة.

المصدر: وكالات

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