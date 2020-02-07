رسميا.. تغيير موعد إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس، على قرار تأجيل موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية ليتزامن مع باقي الدوريات الأوروبية.

وقررت الأندية خلال اجتماعها، العودة إلى التاريخ التقليدي في نهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر، بعد موسمين أغلق فيهما الباب (أمام الأندية لإبرام صفقات جديدة)، عشية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري (ما يقارب منتصف أغسطس).

At a Shareholders’ Meeting today, #PL clubs voted to adopt a change to the Summer Transfer Window closing date for season 2020/21



The 2020 closing date will therefore be 17:00 BST on 1 September



Full statement: https://t.co/YPf7LW1Sx8pic.twitter.com/hiv7cnSqec — Premier League (@premierleague) February 6, 2020

وجاء في بيان لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "خلال اجتماع لأندية الدرجة الممتازة اليوم (أمس الخميس)، قررت الأندية التصويت على قرار تغيير موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2020/2021. هذا (القرار) سيعيد تاريخ الإغلاق إلى النقطة التقليدية في نهاية أغسطس، بداية سبتمبر".

وكان قد اعتمد قرار تقديم موعد إغلاق السوق في إنجلترا إلى ما قبل انطلاق الدوري منذ موسمين، بعدما اعتبر المدربون أن إبقاءه مفتوحا بعد بداية الموسم كان مزعجا.

وساد الاعتقاد حينها، أن الدوريات الأوروبية الكبرى قد تحذو حذو الدوري الإنجليزي الممتاز وتغلق أبوابها باكرا أيضا لتتزامن مع إنجلترا، لكن عندما لم يحصل ذلك، وجدت الأندية الإنجليزية نفسها في موقف محرج مع ارتباط بعض لاعبيها بالانتقال إلى أندية أوروبية في الوقت الذي لن يكون بإمكانها الإتيان ببدلاء لهم في حال تم بيعهم بعد إغلاق السوق في إنجلترا.

المصدر: أ ف ب