مدرب برشلونة يعلق على خروج فريقه من كأس ملك إسبانيا

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة، الإسباني، كيكي سيتين، عن خسارة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو بيلباو، أمس الخميس (0-1)، وخروجه من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وقال سيتين عقب المباراة: "في كل عام أقضيه في عالم كرة القدم، يكون هناك يوم تسجل فيه من تسديدة واحدة، ويوم آخر لا تستطيع التسجيل فيه من عشر تسديدات.. لا أعرف ما إذا كان ذلك مصدر إلهام أم ثقة أم شيئا آخر. هناك أشياء لا يمكن للمدربين ولا اللاعبين السيطرة عليها".

إقرأ المزيد

وتابع المدرب الذي تسلم مهامه في برشلونة قبل أسابيع: "كان كل شيء على ما يرام، باستثناء النتيجة. من المحزن أننا خرجنا (من مسابقة كأس إسبانيا)، لكن يبدو لي أننا تحسنا في تلك الأشياء التي كانت تحتاج إلى التحسن. لقد لاحظت العديد من النقاط المهمة، وليس فقط النتيجة في مباراة صعبة".

وعن نيل لاعب خط وسطه الهولندي، فرينكي دي يونغ، بطاقة صفراء بداعي محاولته التحايل على الحكم للحصول على ضربة جزاء، علق سيتين: "لم أشاهد تلك اللقطة، ولكن قيل لي إنه كان هناك خطأ واضح (لمصلحة دي يونغ)، لكنني لن أناقش قرارات الحكام".

المصدر: sports.ru