شاهد.. لقطة كوميدية لبيكية خلال سقوط برشلونة أمام أتلتيكو بيلباو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا لمدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، خلال محاولته إيقاف مهاجم أتلتيكو بيلباو، إينياكي ويليامس، وذلك في لقاء الفريقين أمس الخميس.

وفي الدقيقة 71، وصلت الكرة إلى ويليامس في منتصف ملعب فريقه، فحاول بيكيه استخلاصها منه، ولكن المهاجم الأسمراني نجح في تجاوزه، مستغلا سرعته، فاضطر مدافع برشلونة المخضرم لارتكاب خطأ كوميدي، حيث أمسك بقميص ويليامس، الذي ظل يركض ويجر معه بيكيه في لقطة طريفة.

بيكيه ضد ويليامز 😅 pic.twitter.com/IAmoBnEYPv — FCBW Media 🎦 (@FCBWxMedia) February 6, 2020

وأمام هذا المشهد، تدخل الحكم، ومنح ضربة خطأ لبيلباو، وأشهر بطاقة صفراء في وجه بيكيه.

Inaki Williams: "I saw Pique having problems and told my teammates to pass me the ball closer to him."

😂 #AthleticBarçapic.twitter.com/sb96ZdIKHL — M•A•J (@Ultra_Suristic) February 6, 2020

وعلى ما يبدو، فإن بيكيه تأثر جراء محاولته إيقاف ويليامس، حيث أنه لم يتمكن من إكمال المباراة، وتم استبداله بالمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وودع برشلونة مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام أتلتيكو بيلباو بهدف نظيف، من توقيع ويليامس، في الدقيقة 90.

المصدر: RT