أول تعليق لزيدان على هزيمة ريال مدريد المدوية

وصف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هزيمة فريقه أمام ريال سوسييداد (3-4) بـ"الأمر المؤلم"، معربا عن حزنه لخروجه من الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وقال زيدان في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "هذه هي كرة القدم، من وقت لآخر لا تسير الأمور في صالحنا، كانت مباراة صعبة وجربنا كل شيء حتى النهاية وكان رد فعلنا جيدا... رغم تأخرنا بأربعة أهداف ولكننا لم نفقد إيماننا بالقدرة على العودة. تهانينا لسوسييداد، علينا تقبل الهزيمة، ارتكبنا أخطاء دفاعية ولم نقدم أداء جيدا في الشوط الأول، هذه هي كرة القدم".

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وأضاف "أنا حزين، ولكن عندما نخسر شيئا فقد بات من الماضي، يجب أن نستمر في الإيمان بأنفسنا، طريقنا طويل وينبغي أن نبدأ بالتفكير في مباراة يوم الأحد، هذا كل شيء".

وفي رده على سؤال حول عما إذا كان اليوم هو أسوأ أيامه كمدرب لريال مدريد، قال زيدان: "لا، الهزيمة نفسها مؤلمة، استقبال أربعة أهداف في ملعبنا أمر غير مقبول. ولكن ليس علينا تغيير شيء، علينا مواصلة ما نفعله، كنا نعي أننا سنواجه مباريات صعبة في الموسم والخصم استحق الفوز".

وتابع المدرب الفرنسي حديثه قائلا: "أسوأ يوم لي في تدريب ريال مدريد؟ لا، الهزيمة نفسها مؤلمة، أربعة أهداف في ملعبنا أمر غير مقبول. كان معروفا أن هناك مباريات صعبة ستواجهنا واستحق خصمنا الفوز اليوم".

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وأوضح أن: "الفريق كله متورط في الهزيمة، علينا أن نحلل أسباب الهزيمة، علينا الاستمرار في القتال. تلقي أربعة أهداف ليس مسؤولية الدفاع وحارس المرمى فقط، إنها مسؤولية الفريق ككل، يمكننا تقبل أننا قد نخسر المباريات".

وأصبح الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا عقدة حقيقية بالنسبة لزيدان فلم يسبق له أن تجاوز هذا الدور من قبل في أربع مشاركات له مع الفريق الملكي.

المصدر: وكالات