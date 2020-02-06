اللاعب الشاب سانشو يتفوق على رونالدو وميسي وصلاح

نشر المرصد العالمي لكرة القدم "CIES" دراسة حول أفضل اللاعبين هذا الموسم اعتمادا على مشاركتهم مع أنديتهم وثبات مستواهم وما يقدمونه على أرض الملعب وفاعليتهم أمام المرمى.

وتصدر النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو (19 عاما) مهاجم بروسيا دورتموند الألماني القائمة برصيد 99 نقطة، متقدما على زميله في فريق بروسيا دورتموند لاعب خط الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل الذي حل ثانيا، وتلاهما الدولي البرازيلي أليسون بايكر حارس مرمى فريق ليفربول في المركز الثالث.

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وشارك سانشو في 18 مباراة مع بوروسيا دورتموند في الموسم الجاري "للبوندسليغا"، وسجل خلالها 12 هدفا، إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول في المركز السابع برصيد 95.2 نقطة.

بينما اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بالمركز الـ 22 في الترتيب، بالرغم من أنه أحرز 10 أهداف في آخر 6 مباريات، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الكالتشيو برصيد 19 هدفا.

بينما تراجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى المركز 203 برصيد 78.3 نقطة.

المصدر: وكالات