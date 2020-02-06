تقرير يكشف هوية نجمي برشلونة اللذين تشاجرا في التدريبات

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، هوية لاعبي برشلونة، اللذين دخلا في شجار خلال حصة تدريبية للفريق الكتالوني يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت الحصة التدريبية الصباحية للفريق الكتالوني شجارا بين اثنين من اللاعبين الكبار في البلوغرانا، ولم يتم الكشف حينها عن هوية اللاعبين للحفاظ على استقرار الفريق، الذي يعيش على صفيح ساخن هذه الأيام.

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ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، عقب اقتراب نهاية الحصة التدريبية، حدث اشتباك بين اثنين من اللاعبين الكبار وارتفع صوتهما، وقام زملاؤهما بتهدئة الوضع حتى لا تتفاقم الأمور بين العنصرين المهمين في الفريق.

وكشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية اليوم أن هذه المشاجرة كانت بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة وبين حامي عرينه الحارس الألماني مارك تير-شتيغن، في خلاف بينهما على إحدى الكرات عقب الهزيمة أمام فالنسيا في ملعب "الميستايا" بهدفين نظيفين، وهي الخسارة التي أفقدت برشلونة صدارة الدوري الإسباني لصالح منافسه التقليدي ريال مدريد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليونيل ميسي غاضب من الأحداث الأخيرة في النادي الكتالوني، وقد يغادر أسوار "كامب نو" في نهاية الموسم، وخاصة بعد اتهام المدير الرياضي للنادي الكتالوني إريك أبيدال اللاعبين بعدم العمل بجدية، ورد ميسي عليه بضرورة تحديد الأسماء، وعدم توجيه الاتهامات للجميع.

المصدر: وكالات