نجل أسطورة رومانيا هاجي يخطف الأنظار في مباراته الأولى مع رينجرز (فيديو)

خطف إيانيس هاجي، نجل نجم رومانيا المعتزل جورجي هاجي، الأضواء في ظهوره الأول مع ناديه الجديد رينجرز، عندما أحرز له هدف الفوز على هايبرنيان 2-1 في الدوري الاسكتلندي، أمس الأربعاء.

وجاء الهدف بمثابة هدية عيد ميلاد مناسبة للأب جورجي، الذي أكمل عامه الـ55.

Ianis Hagi scoring his first goal for Rangers on his first start for the club 🇷🇴⚽️ pic.twitter.com/VlimlcqTHD — James Nalton (@JDNalton) February 5, 2020

وبفضل الهدف الذي أحرزه اللاعب الروماني الشاب (21 عاما) في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، حافظ رينجرز، الذي له مباراة مؤجلة، على فارق النقاط السبع الذي يفصله عن متصدر الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم، نادي سيلتيك.

Son of Gheorghe Hagi just scored the winner for rangers to make it 2-1 on his dads birthday!



Ianis Hagi



Wonder how big his future might be 👀 pic.twitter.com/C15VNIhyeP — Donk - FUT Trader 🅙 (@FUTDonk) February 5, 2020

وكال ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز، المديح للاعبه الجديد المعار من جينك البلجيكي في آخر يوم من فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قائلا "أداؤه في الشوط الثاني يستحق الفوز بالمباراة.. إيانيس موهبة كبيرة جدا.. في الشوط الأول بدأ يتكيف مع اللعب في اسكتلندا ويتعرف على اللاعبين.. في الشوط الثاني كان أداؤه أكثر قوة".

ويعتبر جورجي هاجي من أبرز لاعبي جيله بعد أن خاض أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما أنه لعب لبرشلونة، غالطاسراي التركي خلال مسيرته المتميزة على مستوى الأندية.

المصدر: وكالات