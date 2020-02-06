فريقان عربيان في قائمة الأندية العشرة الأكثر شعبية في 2020

نشر موقع "Deportes&Finanzas" المختص في الرياضة والمال، قائمة للأندية العشرة الأكثر شعبية على موقع "فيسبوك" خلال شهر يناير من العام الجاري.

واعتمد التصنيف على عدد التفاعلات التي حظيت بها حسابات الأندية في مختلف أنحاء العالم على موقع "فيسبوك".

وضمت قائمة الأندية العشرة، فريقين عربيين، وهما الأهلي المصري، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا (8 مرات)، والرجاء المغربي.

وتصدر ليفربول الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا القائمة، حيث حصل حسابه خلال شهر يناير على 37.5 مليون تفاعل، متبوعا بمواطنه مانشستر يونايتد (14.6 مليون تفاعل)، ثم ريال مدريد الإسباني (14.3 مليون تفاعل).

وفيما يلي ترتيب الأندية العشرة الأكثر شعبية في "فيسبوك" خلال شهر يناير:

1- ليفربول الإنجليزي (37.5 مليون تفاعل)

2- مانشستر يونايتد الإنجليزي (14.6 مليون تفاعل)

3- ريال مدريد الإسباني (14.3 مليون تفاعل)

4- يوفنتوس الإيطالي (14.1 مليون تفاعل)

5- برشلونة الإسباني (9.47 مليون تفاعل)

6- الأهلي المصري (8.18 مليون تفاعل)

7- أرسينال الإنجليزي (7.66 مليون تفاعل)

8- الرجاء المغربي (7.61 مليون تفاعل)

9- فلامينغو البرازيلي (6.55 مليون تفاعل)

10- مانشستر سيتي الإنجليزي (5.81 مليون تفاعل).

المصدر: "Deportes&Finanzas"