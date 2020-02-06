شاهد.. بطاقة حمراء غريبة في مباراة دراماتيكية بكأس ألمانيا

تعرض المدير الفني لفريق شالكه، ديفيد فاغنر، لطرد غريب خلال مباراة فريقه مع هيرتا برلين، الثلاثاء الماضي، في ثمن نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.

وفي الدقيقة 110 من المباراة الدراماتيكية التي قلب فيها شالكه تأخره بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2 بعد التمديد، وقع تصادم بين المدرب فاغنر ومدافع فريق هيرتا، جوردان تورنغيرا، على خط التماس، ليحاول المدرب الاطمئنان على حالة المدافع ومساعدته على النهوض.

David Wagner (Schalke coach) got a RC for this after VAR 😂😂😂😂 pic.twitter.com/49lYS1jWFe — Hi im Chris (@BEARDED711XL) February 4, 2020

ولكن تورنغيرا بدا وكأنه لم يعجبه تصرف المدرب، حيث أمسك بأحد صناديق المشروبات الغازية، وألقاه على الأرض.

وتدخل الحكم ليشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، وهي الثانية له لينال الحمراء، قبل أن تتدخل تقنية "الفار"، وتأمر الحكم بإشهار بطاقة حمراء ثانية، وهذه المرة للمدرب فاغنر، الذي استقبل القرار بدهشة شديدة.

المصدر: وكالات