في عيد ميلاده.. رونالدو يفاجأ بهدية ثمينة في شوارع تورينو

فاجأ بعض الأصدقاء وأفراد من العائلة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في شوارع مدينة تورينو الإيطالية، بتقديم هدية ثمينة له بمناسبة عيد ميلاده الـ35.

ونشرت جورجينا، زوجة رونالدو، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، يظهر الهدية التي حصل عليها رونالدو، وهي عبارة عن سيارة فارهة من نوع Mercedes" G-Class".

ووضعت السيارة أمام المطعم الذي كان يتناول فيه رونالدو العشاء مع جورجينا وابنه البكر كريستيانو جونيور في تورينو، المدينة التي تحتضن نادي يوفنتوس.

وظهر أصدقاء اللاعب وأقاربه بشكل مفاجئ خارج المطعم، وهم يغنون له بأطيب التمنيات لعامه الجديد.

وبدا رونالدو مندهشا، حيث وضع ذراعيه حول جورجينا وعبر عن امتنانه لها، ثم توجه لمعانقة ومصافحة بقية الأقارب والأصدقاء.

وعلقت جورجينا على هذا الفيديو قائلة: "أطيب التمنيات القلبية لرجل حياتي الأول".

المصدر: "إنستغرام"