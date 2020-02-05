لوكوموتيف يهزم سبارتاك في "ديربي موسكو" بالدوحة

تغلب لوكوموتيف على سبارتاك بركلات الترجيح (4-2) في لقاء "ديربي موسكو" الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن بطولة كأس القناة الرياضية الروسية "بريمير- ماتش" الودية بكرة القدم، في قطر.

افتتح لوكوموتيف موسكو التسجيل في الدقيقة 28 عبر لاعبه فلاديسلاف إيغناتيف، ورد عليه سبارتاك بهدف التعادل بواسطة لاعبه إيليا غابونوف في الدقيقة 49 من عمر المباراة، التي جرت بينهما في العاصمة الدوحة.

وحسم لوكوموتيف نتيجة "الديربي" لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانطلقت مباريات بطولة كأس القناة الرياضية الروسية "بريمير- ماتش" الودية بكرة القدم، في الأول من شهر فبراير الجاري في قطر وتختتم في 9 فبراير 2020، ويشارك فيه ثلاثة أندية روسية، وهي إضافة إلى سبارتاك موسكو ولوكومتيف كل من روستوف الروسي وفريق "بارتيزان" الصربي.

المصدر: RT