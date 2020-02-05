صديقة الفتاة الشقراء مقتحمة نهائي دوري الأبطال تخرج من السجن وتكشف عن نواياها (فيديو)

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية كيلي كاي بمناسبة الإفراج عنها في ملهى ليلي حتى الصباح، وأعربت عن رغبتها في القيام بحملات ترويجية جديدة قريبا لقناة يوتيوب "Vitaly Uncensored".

واقتحمت كيلي كاي البالغة من العمر 27 عاما أرضية ملعب "Hard Rock Stadium" خلال المباراة النهائية للدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بين فريقي "كانساس سيتي تشيفس" و"سان فرانسيسكو 49"، وذلك للترويج لموقع المدون الأوكراني فيتالي زدوروفيتسكي، لكن رجال حفظ الأمن ألقوا القبض عليها سريعا.

ونقلت صحيفة "thesun" البريطانية عن كيلي قولها: "نحن سنسود العالم. ببساطة أنا أعرف أن عام 2020 هو عامنا. لا يمكنني الانتظار حتى أن أكشف لكم يا أيها الشباب ما الذي أعددناه من أجلكم".

وكيلي كاي هي صديقة الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كينزي فولانسكي، والتي اشتهرت باقتحامها وهي شبه عارية، أرض ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، بين الفريقين الإنجليزيين ليفربول وتوتنهام (2-0).

المصدر: وكالات