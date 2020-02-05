بريشيا يقيل مدربه للمرة الثانية في موسم واحد

أقال بريشيا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم مدربه أوجينيو كوريني للمرة الثانية هذا الموسم، بعد ثلاثة أيام من تعبير الإدارة "عن ثقتها الكاملة" في المدرب.

وقال بريشيا، الذي عاد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي تحت قيادة كوريني، في بيان "يعلن بريشيا أنه أعفى أوجينيو كوريني من منصبه كمدرب للفريق الأول".

وأضاف "يشكر النادي السيد كوريني وكل جهازه الفني على العمل باحترافية وإخلاص وجدية".

وأقيل كوريني لأول مرة في الرابع من نوفمبر الماضي، لكنه عاد بعد شهر واحد بعدما خسر بريشيا في مبارياته الثلاث تحت قيادة بديله المدرب فابيو جروسو ودون أن يسجل أي هدف.

وفاز بريشيا بأول مباراتين بعد عودة كوريني لكنه خسر خمس مرات وتعادل مرتين في سبع مباريات تالية ليتقاسم المركز الأخير في الدوري الإيطالي مع سبال.

المصدر: رويترز