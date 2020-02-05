مواجهات نارية تلوح في الأفق.. تعرف على تفاصيل قرعة ربع نهائي أبطال إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، والجماهير العربية على وجه الخصوص، حفل سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر في القاهرة اليوم في الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع النهائي وهي الأهلي والزمالك المصريان، والترجي والنجم الساحلي التونسيان، والوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي المغربيان، ومازيمبي الكونغولي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

Ladies and gentlemen, The HYPE is real! 🔥



We are one day away from the #TotalCAFCL and #TotalCAFCC draw! 🗳️ pic.twitter.com/NO0LJA6JoM — CAF (@CAF_Online) February 4, 2020

وسيتم خلال القرعة توزيع الأندية الثمانية على مستويين، حيث سيتواجد في المستوى الأول الفرق التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات، وهي مازيمبي، والنجم الساحلي، وصن داونز، والترجي، فيما يضم المستوى الثاني الفرق الحاصلة على مركز الوصافة في مجموعاتها، وهي الزمالك، والأهلي، والوداد، والرجاء.

وسيتم اختيار فريق من المستوى الأول لمواجهة آخر من المستوى الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان قد صعدا من نفس المجموعة للأدوار الإقصائية.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية المستوى الثاني أحد يومي 28 أو 29 فبراير، فيما تجرى لقاءات العودة على ملاعب أندية المستوى الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.

وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور نصف النهائي بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور ربع النهائي، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.

وسيتم خلال تلك القرعة أيضا تحديد الملعبين اللذين سيستضيفان مباراتي الذهاب ولقاءي العودة.

وتقام مباراتا الذهاب في الدور قبل النهائي أحد يومي الأول أو الثاني من مايو القادم، والإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامته بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يستقر بعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على الملعب الذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

المصدر: وكالات