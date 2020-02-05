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قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهة نارية لليفربول

الرياضة

قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهة نارية لليفربول
AFP KARIM JAAFAR
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أسفرت قرعة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي سحبت بعد مباريات الإعادة في الدور الرابع أمس الثلاثاء عن مواجهات متفاوتة القوة.

ووضعت القرعة ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة قوية أمام تشيلسي، فيما ستخوض باقي الأندية المرشحة للقب مباريات سهلة على الورق.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

تشيلسي # ليفربول

شيفيلد ونزداي # مانشستر سيتي

ريدينغ # شيفيلد يونايتد

وست بروميتش ألبيون # نيوكاسل يونايتد

ديربي كاونتي # مانشستر يونايتد

نوريتش سيتي # توتنهام أو ساوثهامبتون

بورتسموث # أرسنال

ليستر سيتي # برمينغهام سيتي

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وتقام مباريات الدور الخامس خلال الفترة ما بين الثاني والخامس من الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المتأهل من مواجهة توتنهام وساوثهامبتون سيتحدد اليوم الأربعاء.

المصدر:The Emirates FA Cup

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