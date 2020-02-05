اليافع جونز يدخل تاريخ ليفربول من خلال مباراة شروزبري

دخل المهاجم الإنجليزي الشاب كورتيس جونز، تاريخ فريقه ليفربول من أوسع الأبواب خلال مباراة شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بفوز "الريدز" بهدف نظيف.

واعتمد مدرب ليفربول في مباراة شروزبري على تشكيلة هي الأصغر في تاريخ النادي، وحمل جونز شارة العمادة، ليصبح بذلك أصغر قائد للفريق الأول لليفربول بعمر 19 عاما و5 أيام فقط.

وخاض "الريدز" مباراة الإعادة في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه ضد شروزبري بفريق الشباب، بقرار من المدرب الألماني يورغن كلوب، من أجل منح لاعبيه الأساسيين قسطا من الراحة في العطلة الشتوية المخصصة لأندية "البريميرليغ".

تجدر الإشارة إلى أن جونز، حقق إنجازا تاريخيا آخر قبل أيام، بعدما أصبح أصغر لاعب إنجليزي يسجل في مباراتين متتاليتين (18 عاما و361 يوما).

المصدر: وكالات