لماذا سيسمح لبرشلونة بضم مهاجم جديد حتى بعد إغلاق "الميركاتو"؟

يواجه الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة، خطر الغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعدما تعرض لإصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن في التدريبات الاثنين الماضي.

وفي حال تأكيد نهاية موسم ديمبيلي، فإن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، قد تسمح لبرشلونة بالتعاقد مع مهاجم جديد، رغم إغلاق السوق الشتوية لانتقالات اللاعبين في إسبانيا في الثاني من الشهر الحالي.

وتقول لوائح "الليغا": "إذا حرم فريق من لاعبه (بسبب الإصابة) لمدة طويلة بعد إغلاق سوق الانتقالات، فيمكن لهذا النادي التعاقد مع لاعب حر أو شراء أي لاعب من دوري الدرجة الإسباني الأولى أو الثانية".

وفي هذه الحالة، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مهاجم نادي جيرونا، الأوروغوياني كريستيان ستواني، هو أبرز المرشحين للانضمام إلى برشلونة لتعويض ديمبيلي.

ويقدر الشرط الجزائي للاعب البالغ 33 عاما، بنحو 20 مليون يورو.

ويعد أيضا البرازيلي جوزي ويليان مهاجم ريال سوسييداد، والإسباني لورينزو مورن هداف ريال بيتيس، من بين المرشحين لحمل قميص "البلاوغرانا".

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وكان برشلونة أعلن في وقت سابق، أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب عن الملاعب لما يقارب أربعة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، قبل أن ينشر أمس الثلاثاء، بيانا أكد فيه تعرض ديمبيلي لإصابة جديدة، دون أن يحدد مدة غيابه المتوقعة.

المصدر: matchtv.ru