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شاهد.. ليفربول يقضي على أحلام "شروزبري" بـ"نيران صديقة"

الرياضة

شاهد.. ليفربول يقضي على أحلام
AFP Paul ELLIS
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وضع فريق ليفربول حدا لمغامرات ضيفه فريق الدرجة الثانية "شروزبري" بإقصائه من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه عليه بهدف وحيد في مباراة الإعادة بينهما.

وجاء هدف الفوز الوحيد "للريدز" بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب رو شاون ويليامز خطأ في مرماه عند الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "آنفيلد".

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وانتزع ليفربول بفضل شبابه بطاقة العبور إلى الدور التالي لأعرق بطولات العالم التي انطلقت في عام 1871.

واضطر ليفربول لخوض مباراة الإعادة بعد أن فرض فريق "شروزبري" المغمور التعادل عليه (2-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم 26 يناير الماضي، على ملعب (مونتكومري ميداو) بمدينة شروزبري الإنجليزية.

المصدر: وكالات

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